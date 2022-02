Plottwist in ‘The masked singer’: kandidaten mogen zelf vrijstelling uitdelen

De aflevering van ‘The masked singer’ vorige week eindigde met een cliffhanger. Presentator Niels Destadsbader had nog een belangrijke boodschap. Wat die is, komen we nu te weten: een van de kandidaten kan deze week niet ontmaskerd worden dankzij een vrijstelling. Die delen de kandidaten zelf uit.

“Dit is toch wel een spannend moment, ook voor mij”, klinkt het bij Destadsbader die naar de kandidaten wandelt. “Ik mag hier op een plaats komen waar ik normaal niet mag komen. De meest beveiligde plek van allemaal.” Waarna hij de boodschap aan de kandidaten meedeelt: “Het straffe is dat jullie zelf gaan bepalen. Dus kijk even goed rond: wie van jullie verdient het om absoluut door te gaan en kan deze week niet ontmaskerd worden? Denk er goed over na, want het is een zeer belangrijk beslissing.” Ook niet onbelangrijk: de kandidaten kunnen niet op zichzelf stemmen.

Voor het eerst dit seizoen moeten de Masked Singers nu twee nummers brengen. De eerste keer solo, nadien gaan ze een duel aan in een ultieme face-off. Ruth Beeckmans, Julie Van den Steen en Karen Damen speuren mee vanuit de studio.