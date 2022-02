Group Bruno opent tweede Foodcorner buiten Limburg

De Foodcorner in Brugge werd geopend door burgemeester Dirk De fauw samen met Angelo Bruno en diens zonen Noë en Luca. — © RR

De Group Bruno heeft in het NMBS-treinstation van Brugge een Foodcorner geopend. Het gaat om het tweede exemplaar buiten Limburg. In Limburg heeft de Group al 21 Service Stations en Foodcorners.

Vorig jaar opende Group Bruno in Sint-Niklaas de eerste Foodcorner buiten Limburg. Omdat het concept aanslaat, is ook de NMBS geïnteresseerd in het systeem van de Genkse ondernemer Angelo Bruno. Dirk De fauw, burgemeester van Brugge, woonde de opening bij.

“Het gaat hier om een kleinere versie waar takeaway centraal staat”, zegt Angelo Bruno. “Het is uitgewerkt in functie van reizigers voor wie het allemaal snel moet gaan. In onze kleinere Foodcorners vind je Vergnano koffie, snacks, dranken, broodjes en verse Italiaanse pizza’s.”

Bruno investeerder 550.000 euro in de Foodcorner in Brugge. Er worden vijftien mensen tewerkgesteld. Inmiddels telt Group Bruno 550 werknemers in Limburg en daarbuiten. (cn)