Loena Hendrickx strandt op achtste plaats na vrije kür, Kamila Valieva kraakt en ziet landgenote Shcherbakova het goud winnen

Het olympisch avontuur van Loena Hendrickx zit erop. De Kempense schaatste naar een achtste plaats na een klein foutje in haar vrije kür. De Kempense werd uiteindelijk achtste. Het goud ging niet naar de gecontesteerde Russin Kamila Valieva, wel naar haar landgenote Shcherbakova. Valieva viel naast het podium. En dus krijgen we een medailleceremonie.

Hendrickx was ontgoocheld na haar korte kür van afgelopen dinsdag waar ze éénmaal haar hand op het ijs moest zetten om het evenwicht te bewaren. “Jullie gaan donderdag een andere Loena zien”, beloofde ze.

De Arendonkse, als laatste van de voorlaatste groep op het ijs, hield woord en schaatste een agressieve kür op de tonen van haar ‘Oriental Remix’. Hendrickx liet meteen zien dat ze er vol voor ging en maakte ook geen fout. Maar de Amerikaanse Liu had de lat hoog gelegd. Te hoog? De Kempense schaatste een zo goed als foutloze vrije oefening, vocht voor elke sprong en ging enkel bij de drievoudige ‘Salchov’ in de fout. Toch was ze zichtbaar opgelucht na haar oefening die technisch een score van net geen zeventig punten meekreeg, iets minder dan de Amerikaanse Liu.

“Ik ging dood”, viel ze in de armen van haar broer Jorik. “Die Salchov?” vroeg ze zich af waarom het fout ging.

De jury? Die beloonde Hendrickx met een behoorlijke totaalscore: 206.79. Daarmee bleef ze net achter de Amerikaanse Liu. Waarmee Hendrickx zich meteen verzekerde van een olympisch diploma.

Valieva kraakt

Dat dit niet zou volstaan voor een medaille, was al snel duidelijk. Van de laatste zes atletes viel niemand door de mand. Alexandra Trusova zette de toon met vijf viervoudige sprongen en een eindscore van 251.73. En dat op de tonen van Florence & The Machines en The Stooges. De roodharige Moskoviete kreeg het weinige publiek op de banken.

Maar of dit zou volstaan voor het goud en vooral? Neen! Maar het was niet de gedoodverfde favoriete Kamila Valieva die het goud claimde, wel de derde Russin, Anna Shcherbakova. Die leverde iets minder viervoudige sprongen af maar leverde wel een mooiere presentatie en kwam uiteindelijk uit op een score van 255 punten.

Maar dan! Valieva? Kon de 15-jarige Russin weerstaan aan de druk rond haar persoon na de hele dopingaffaire. Ook hier was het antwoord negatief. Valieva kwam drie keer ten val en begreep meteen dat het goud niet voor haar zou zijn. Meer zelfs, Valieva viel naast het podium en zag het brons gaan naar de Japanse Sakamoto.

Loena Hendrickx eindigde uiteindelijk op de achtste plaats.

