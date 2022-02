Maaseik

Een vrouw heeft woensdagavond haar roes mogen uitslapen in de politiecel. Rond 19.15 uur was bij de politie een oproep binnengekomen dat in de Lekkerstraat - voor het stadhuis - een vrouw in de regen op de grond lag. De persoon bleek stomdronken te zijn. Naast haar lag een plastic zak met daarin meerdere blikken bier. Ze werd meegenomen. mm