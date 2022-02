Morgen rukwinden tot 110 kilometer per uur in Limburg

Terwijl nationale weermannen waarschuwen voor de ergste storm in dertig jaar, ziet het ernaar uit dat het in Limburg nog gaat meevallen, zeker in vergelijking met wat de kust te wachten staat. Dat zeggen in ieder geval de Limburgse weermannen Ron Cornelissen en Michel Nulens. Toch is ook bij ons voorzichtigheid geboden. Vanaf morgenmiddag geldt in Limburg code geel. De storm Eunice kan in onze provincie windstoten halen tot 110 kilometer per uur. Alles vastmaken wat loszit is de boodschap. En tuinmeubelen binnenhalen.