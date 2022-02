Hasselt

Het slot gaat morgen na twee jaar van het nachtleven. In de bekendste nachtclub van het land - Versuz in Hasselt - gaan 2.400 feestvierders uit de bol tot zes uur ‘s ochtends. In code oranje aan een bezetting van 70 procent was het in de Versuz snel uitverkocht. Maar zaterdag en maandag wordt er opnieuw gefeest. Zonder mondmasker of sluitingsuur.