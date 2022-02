Honderd vrijwilligers gezocht voor vakanties mensen met een beperking

Hannibal, de organisatie die vakanties voor kinderen, tieners en jongeren met een beperking verzorgt, is dringend op zoek naar 100 vrijwilligers. De inschrijvingen van vakantiegangers stromen vlot binnen, maar het is nog niet zeker of alle vakanties kunnen doorgaan omdat er een tekort is aan begeleiders. Billy Cornips, een van de vaste vakantiegangers, hoopt dat het probleem snel wordt opgelost zodat zijn geplande vakantie niet in het water valt.