Meryame Kitir overnacht bij dakloze jongeren in Kaapstad

Eén op vijf daklozen, is een jongere. Dat is verontrustend en daarom maakt de regering 10 miljoen euro vrij om woonunits te plaatsen voor dakloze jongeren. In Limburg doen de problemen zich voor in Hasselt en in Genk. Federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir bezocht een daklozencentrum in Kaapstad om de situatie daar eens te bekijken én ze bleef er zelfs een nachtje slapen. Een reportage van Tine Oyen in Kaapstad.