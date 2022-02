Zijn knappe mensen effectief gezonder? “Wie enkel naar uiterlijk kijkt, is écht niet oppervlakkig”

Eigenschappen die doorgaans met aantrekkelijkheid worden geassocieerd, zoals een symmetrisch gezicht en sprekende ogen, kunnen tekenen zijn dat het lichaam beter bestand is tegen infecties, zo zegt een studie van de Texas Christian University.

De onderzoekers denken dat we ons aangetrokken voelen tot zulke uiterlijke kenmerken omdat onze hersenen ingesteld zijn op het zoeken naar gezonde partners. “Mensen die op café gaan om enkel met een aantrekkelijk persoon te praten, worden vaak afgedaan als oppervlakkig en krijgen te horen dat het niet enkel om uiterlijk draait”, zo klinkt het. “Maar eigenlijk volgen ze gewoon hun instinct om een partner met een goede gezondheid te vinden.”

De onderzoekers fotografeerden 152 jongvolwassenen zonder make-up en met een neutrale blik. Vervolgens werd aan 492 mensen gevraagd hun aantrekkelijkheid te beoordelen. De knapste mannen en mooiste vrouwen bleken een hoger percentage fagocytose te hebben. Dat is het proces waarbij witte bloedcellen bacteriën vernietigen voordat ze iemand ziek kunnen maken.

Gave huid en grote ogen

Er wordt al langer beweerd dat mensen die er goed uitzien gezonder zouden zijn. Bij mensen met een symmetrisch gezicht is het volgens sommigen onwaarschijnlijk dat zij in de baarmoeder of tijdens hun kindertijd ontwikkelingsproblemen hebben gehad.

Een gave huid en heldere, grote ogen wijzen op een goede gezondheid, want zieke mensen hebben de neiging hun ogen smaller en donkerder te maken, aldus sommige deskundigen. En het belang van rode lippen en rooskleurige wangen zou kunnen verklaren waarom vrouwen make-up dragen.

Summer Mengelkoch, die het onderzoek leidde, voegt er nog aan toe: “Met de moderne geneeskunde zijn infecties niet meer zo dodelijk als vroeger, dus misschien is het goed als mensen hun normen verlagen en mensen die minder aantrekkelijk zijn een kans geven.”