Helena Gilson: “Ik ga geen uitspraken doen over wat er allemaal is misgelopen dit seizoen.” — © EWT

Met nog maar vier wedstrijden te gaan in de reguliere competitie kampeert recordkampioen Asterix Avo nog steeds niet in de top vier. Een nederlaag op het veld van aartsrivaal LVL zou zaterdag wel eens een kruis over play-off één kunnen maken. Dat weet ook Helena Gilson, die voor het eerst terugkeert naar Genk.