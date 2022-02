Supermodellen Bella en Gigi Hadid gaan uit de kleren voor Versace: “Hier krijg ik nog steeds koude rillingen van”

Donatella Versace deelde de foto - die weinig aan de verbeelding overlaat - van supermodellen Bella (25) en Gigi (26) Hadid op Instagram. De zusjes houden als een moderne versie van Adam en Eva elkaars hand vast terwijl ze een rode appel vasthouden en een slang langs Bella’s been omhoogkruipt. “Mijn. Versace. Godinnen”, schrijft de ontwerpster bij de post. (Lees hieronder verder)

In de nieuwste campagne van Versace draait alles om familie en de zusjes poseerden al samen met de modekoningin zelf. “Familie is zo belangrijk voor mij”, schrijft de 67-jarige Donatella op haar Instagram. “Daarom wilde ik dat de focus van deze foto’s op zusterschap zou liggen. Ik hou zo van deze campagne dat ik niet anders kon dan mijn Versace-koninginnen Gigi en Bella Hadid te vergezellen in een shoot. Meisjes, jullie zijn zo inspirerend en empowering, en ik hou zoveel van jullie.” (Lees hieronder verder)

“Ik voel me vereerd een Versace-meisje te mogen zijn, maar de meest waardevolle momenten zijn die met jou @donatella_versace. Als je jouw helden leert kennen, en ze zijn beter dan je had kunnen dromen, herinner ze er dan aan! Ik hou van je ‘DV’, en waardeer je enorm”, zegt Gigi op Instagram.

Jongste zusje Bella kan nog steeds niet geloven dat ze mag werken voor het beroemde modehuis: “Hier krijg ik nog steeds koude rillingen van. Ik kan niet geloven dat ik mag werken voor een van mijn grootste idolen, zij aan zij met mijn grote zus.”