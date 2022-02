Gebroken arm voor Filippo Baroncini, vier opgaves in Ronde van de Algarve

Filippo Baroncini (Trek-Segafredo) houdt een gebroken arm over aan zijn valpartij in de openingsrit van de Ronde van de Algarve (2.Pro).

Baroncini kwam ten val op zo’n 13 km van de streep, op een versmalling aan een klein brugje waardoor heel wat renners tegen de grond smakten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en daaruit bleek dat er sprake is van een gebroken arm. Dat meldde hij zelf donderdagochtend via Twitter.

De wereldkampioen bij de beloften was nog maar toe aan z’n tweede wedstrijd van het seizoen voor Trek-Segafredo en zou normaal in de sprint uitgespeeld worden en de voorjaarsklassiekers ontdekken. Dat lijkt nu een moeilijke opdracht te worden. Ook Sebastian Molano (UAE Team Emirates) komt niet van start in de tweede rit. Hij viel met een grote groep op zo’n 39 km van de finish en bezeerde daarbij zijn hoofd. Francisco Campos en Ricardo Mestre haalden het eind van de openingsrit evenmin.

Het peloton in Algarve telt nog 161 renners. Fabio Jakobsen leidt na z’n ritzege, vandaag/donderdag zijn de klassementsrenners aan zet in de etappe van Albufeira naar Foia. In 2020 wist Remco Evenepoel daar te winnen.