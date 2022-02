In een pretpark in Manilla, de Filipijnen, bleven minstens 12 mensen minutenlang ondersteboven hangen toen de attractie Dream Twister midden in de lucht stopte. Het duurde 20 minuten voordat het parkpersoneel de rit weer onder controle kon krijgen. Niemand raakte ernstig gewond, maar één van hen had naar verluidt kneuzingen opgelopen nadat hij naar beneden was gesprongen toen de rit werd neergelaten.