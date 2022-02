Jacques Villeneuve mag starten in The Great American Race. — © AFP

Sprookjestijd in het leven van Jacques Villeneuve. De Canadese autoracer heeft zopas zijn vijfde kind Gilles genoemd, naar zijn vader die in 1982 in Zolder verongelukt is. Vannacht wist hij zich op zijn 50ste verrassend te kwalificeren voor de Daytona 500. Na een wereldtitel in de F1 en een zege in de Indy 500 start de Canadees voor het eerst ‘The Great American Race’.