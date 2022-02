Legerofficier doorverwezen naar rechtbank voor brand op Groot Schietveld

De raadkamer in Antwerpen heeft woensdag een schietinstructeur van het leger naar de correctionele rechtbank verwezen voor de brand op het Groot Schietveld op de grens van Wuustwezel, Brecht en Brasschaat in april vorig jaar. De eerste luitenant zal er zich moeten verantwoorden voor ‘onopzettelijke brandstichting’. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en de doorverwijzing wordt ook bevestigd door het parket van Antwerpen.

De brand brak op 23 april 2021 uit tijdens schietoefeningen door rekruten. Liefst 570 hectare bos en heide werden in de as gelegd. Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat de brand werd veroorzaakt door het gebruik van lichtspoormunitie. Die blijft na het afvuren zichtbaar zodat de schutter kan zien waar de kogel terechtkomt en hij zijn vizier kan aanpassen.

Lichtspoorkogels mogen in normale omstandigheden gebruikt worden, maar op 23 april was het code geel. Bij brandgevaar voorziet het leger normaal gezien munitiekisten waarin er geen brandbare lichtspoorkogels zitten en daar liep het mis, want er werd wel degelijk met dergelijke kogels geschoten.

“De officier wordt verweten dat hij pas ingreep nadat een eerste reeks schietoefeningen was begonnen en er kleine brandjes waren ontstaan. Hij liet daarna de lichtspoorkogels uit de munitie verwijderen, maar dan was het kwaad al geschied”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Vandaar dat hij beticht wordt van onopzettelijke brandstichting.”

De eerste luitenant zal alleen moeten terechtstaan. “Volgens het strafwetboek kan een eigenaar van een terrein niet zelf beticht worden van onopzettelijke brandstichting. Vandaar dat Defensie niet vervolgd kan worden omdat het Groot Schietveld eigendom is van Defensie”, zegt Aerts.

Zowel de gemeente Brecht als de gemeente Wuustwezel stelde zich burgerlijke partij in het gerechtelijk onderzoek. Het is nog niet duidelijk of ze verdere stappen zullen ondernemen.