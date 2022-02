Yves Vanderhaeghe (52) is begonnen aan zijn tweede passage als hoofdcoach van KV Oostende. Toen we hoorden dat hij Alexander Blessin zou opvolgen, fronsten we toch even de wenkbrauwen. Niet omdat we twijfelen aan zijn kwaliteiten, wél omdat Vanderhaeghe en Blessin twee verschillende types zijn. “Natuurlijk hangt er aan elke trainer een etiket vast.”