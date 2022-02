Maasmechelen

De spontane staking, die gisteren begon bij het personeel van het Action-filiaal in Eisden (Maasmechelen), is vandaag opgeheven. “We zijn weer aan het werk en de winkel is open”, zegt Mary-Anne Smeets van BBTK Limburg. “De leidinggevende van Action mag voorlopig niet naar de vestiging in Eisden gaan.”