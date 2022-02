Op naar een tweede standbeeld: Remco Evenepoel kan vandaag al toeslaan op de klim die hem super populair maakte in Portugal

Hij hielp Fabio Jakobsen aan winst in de openingsrit, maar op de Alto de Foia begint de Ronde van de Algarve vandaag echt voor Remco Evenepoel (22). Op die steile klim in Monchique sloeg hij twee jaar geleden al toe, het leverde hem zelfs een standbeeld op. “Ik heb hier alleen maar goede herinneringen en ik wil voor de tweede keer deze ronde winnen. Maar het verschil zal vooral zaterdag in de tijdrit worden gemaakt.”