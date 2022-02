KMI kondigt code oranje voor storm Eunice af in drie provincies, ook rukwinden tot 120 km per uur in Limburg

Storm Dudley heeft woensdagnacht vooral lelijk huisgehouden in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het KMI waarschuwt ook vandaag en de komende dagen nog voor onstuimig weer, met code oranje voor storm Eunice op vrijdag in drie provincies.

Donderdag blijft de wind hard waaien, maar de scherpste kantjes gaan er wel even af. Er kunnen nog wel windstoten van 50 tot 70 km/u zijn, maar verder verwacht het KMI brede opklaringen en relatief hoge temperaturen.

Maar vrijdag zal de wind opnieuw fel aantrekken, als een nieuwe storm – codenaam Eunice – over België trekt. “Tussen vrijdag 14 uur en 19 uur verwachten we een zware zuidwesterstorm (10 Bf) en eventueel zeer tijdelijk en plaatselijk zeer zware storm (11 Bf) op de Belgische Noordzee”, aldus het KMI, dat code oranje heeft afgekondigd.

Deze windsnelheden worden vrijdag verwacht (het eerste cijfer is het meest optimistische scenario , het tweede is het meest pessimistische):

• Kust: 120-150 km/u

• West-Vlaanderen: 100-140 km/u

• Oost-Vlaanderen: 100-130 km/u

• Henegouwen: 90-120 km/u

• Antwerpen: 100-130 km/u

• Vlaams- en Waals-Brabant: 80-120 km/u

• Namen: 80-120 km/u

• Limburg: 80-120 km/u

• Luik: 80-120 km/u

• Luxemburg: 80-110 km/u

“Er moet rekening worden gehouden met schade die in bepaalde gebieden verspreid en aanzienlijk kan zijn. Ook het verkeer kan ernstig gestoord worden. Het is niet uitgesloten dat de kust en/of West-Vlaanderen vrijdagochtend opgeschaald worden naar code rood”, aldus het KMI.

Er geldt code oranje in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

De oorzaak van het verwachte onstuimige weer is een actieve straalstroom op de Atlantische Oceaan, die het weerbeeld in West-Europa bepaalt. “Deze straalstroom is zeer actief en voert lagedrukgebieden aan”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.