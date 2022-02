Aantal gevallen van agressie tegen personeel openbaar vervoer gestegen met 23 procent

In 2021 waren er 4.787 gevallen van agressie tegen het personeel van het openbaar vervoer. Dat is een stijging van 23 procent tegenover 2020. De NMBS, de MIVB, De Lijn en TEC roepen iedereen op om de agressie een halt toe te roepen aan medewerkers die ten dienste staan van de reizigers.

De openbaarvervoermaatschappijen benadrukken dat er geen dag voorbijgaat zonder dat een medewerker het slachtoffer wordt van agressie. Gemiddeld zijn er bijna 13 agressies per dag. Dat geldt voor treinbegeleiders, bus-, tram- en metrobestuurders, veiligheidspersoneel, personen die de reizigers informeren en loketpersoneel. “Deze mensen staan rechtstreeks in contact met de klanten en brengen hen naar hun bestemming, waken over hun veiligheid en geven informatie”, luidt het donderdag in een gezamenlijk persbericht van de NMBS, de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB, De Lijn en de Waalse vervoersmaatschappij TEC.

Volgens de bedrijven zijn de cijfers zorgwekkend: gemiddeld is er sprake van 25 procent fysieke agressies (met slagen, kwetsuren en geweld) en 75 procent verbale agressies, met bedreigingen en beledigingen. De meest voorkomende aanleidingen tot agressie zijn discussies met reizigers die niet in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs of die de sanitaire maatregelen niet naleven. Daarnaast zijn er ook overtredingen van de interne reglementen, zinloze agressie of mensen die zich storend gedragen.

Bovendien veroorzaakten die feiten van agressie vorig jaar ook bijna 440 arbeidsongevallen. Dat heeft talrijke arbeidsongeschiktheden tot gevolg, heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van het personeel en uiteindelijk ook op de trein-, metro-, tram- en busdiensten. In 2021 waren er voor al het personeel van het openbaar vervoer samen 11.433 dagen arbeidsongeschiktheid als gevolg van fysieke en verbale agressie.

De CEO’s van de vier vervoersmaatschappijen, Ann Schoubs van De Lijn, Sophie Dutordoir van de NMBS, Brieuc De Meeûs van de MIVB en Vincent Peremans van de TEC, en de bevoegde ministers veroordelen met klem elke vorm van agressie. Ze werkten ook een reeks maatregelen uit om het aantal gevallen van agressie te verminderen en de solidariteit opnieuw centraal te stellen en ze doen samen een oproep tot respect.

Voorts hebben de bedrijven online projecten op poten gezet om zo eenvoudiger tickets te kunnen kopen en om meer betaalmogelijkheden aan te bieden. De operatoren hebben ook opleidingsprogramma’s opgezet voor hun personeel dat rechtstreeks in contact komt met de klanten. Zo kan het personeel op de juiste manier reageren en voorkomen dat een conflictsituatie escaleert.