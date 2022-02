Fernando Gaviria voor de derde keer (!) positief op corona

Fernando Gaviria zal er zondag niet bij zijn in de UAE Tour, de eerste WorldTour-ronde van het seizoen. De Colombiaan testte na de Ronde van Oman opnieuw positief op corona. En dat is niet alledaags want de tweevoudige ritwinnaar daar in het Midden-Oosten, liep ondertussen tegen zijn derde besmetting aan.

“Dat werd ontdekt tijdens een prerace-test in Monaco”, zegt ploegdokter Adrian Rotunnu. “Hij voelt zich wel goed, maar moet de nodige quarantaine ondergaan en verdere testen doen vooraleer opnieuw te kunnen trainen.”

De 27-jarige Zuid-Amerikaan zat een tijdje vast in het ziekenhuis in het Midden-Oosten toen de pandemie uitbrak in februari 2020 in de toen gestaakte UAE Tour. Uiteindelijk raakte hij daarvan verlost, maar in de Giro 2020 van hetzelfde jaar moest hij opnieuw op de rustdag de Ronde van Italië verlaten omdat hij opnieuw positief testte.

Het is de eerste renner waarvan bekend is dat hij de derde keer besmet is. Peter Sagan zag voor het tweede opeenvolgende keer zijn voorbereiding op het voorjaar verstoord door een besmetting, maar is er vrijdagmiddag wel bij in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Gaviria zit momenteel opnieuw in quarantaine en wordt in de UAE Tour vervangen door de Duitser Pascal Ackermann die in het tussenseizoen overkwam van Bora-hansgrohe.