De dansfilmpjes van Martine Prenen (57) en haar mama Rosa Van Mierlo (77) al gezien op Instagram? We zijn wellicht niet de enigen die er gelukkig van worden. Moeder en dochter maken er een punt van op positief in het leven te staan. Rosa: “In de spiegel kijken, mijn mondhoeken naar boven trekken en mijzelf een brede glimlach schenken: er is geen betere manier om de dag te beginnen.”