Rapport noemt WK wielrennen in Vlaanderen groot succes: “27,4 miljoen euro bruto toegevoegde waarde in Vlaamse economie”

Een WK wielrennen organiseren is één, er iets aan verdienen twee. De organisatoren van het WK 2021 in Leuven zijn ervan overtuigd dat het hen toch gelukt is. Dat zeggen ze in een persbericht.

“De UCI Road World Championships in Vlaanderen zorgden voor een economische boost van 27,4 miljoen euro”, klinkt het. “De gaststeden Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven kregen tijdens de week van het WK 1 miljoen unieke bezoekers over de vloer, onder wie ruim 100.000 buitenlanders. De WK-bezoekers verbleven gemiddeld 4,5 dagen in Vlaanderen en in totaal zorgde het WK voor een boost van 27,4 miljoen euro in de Vlaamse economie. Maar naast die economische return was ook de reputationele en maatschappelijke impact van het WK gigantisch. Eén en ander blijkt uit een aantal nieuwe studies en rapporten rond de impact van het WK. Volle straten en hellingen, toeschouwers overal langs het parcours en een onnavolgbare ambiance.”

Economische return

Maar wat heeft het opgebracht? “De vier gaststeden Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven noteerden samen 1,5 miljoen bezoekers tijdens de week van het evenement”, verduidelijkt het rapport. “Als we rekening houden met de bezoekers die in meerdere steden gingen kijken komen we op ruim 1 miljoen unieke bezoekers uit. 10% kwam uit het buitenland, vooral uit onze buurlanden Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 30% van hen was nooit eerder in Vlaanderen geweest, maar was aangenaam verrast door wat onze bestemming te bieden heeft. 83% overweegt dan ook nog eens terug te komen naar Vlaanderen. 90% van de buitenlandse bezoekers zegt Vlaanderen als vakantiebestemming te zullen aanbevelen aan familie, vrienden en kennissen.”

Het uiteindelijke verdict? “Alle bezoekers samen spendeerden net geen 36 miljoen euro tijdens hun verblijf in Vlaanderen. Het gros van die uitgaven ging naar overnachtingen, eten en drinken en transport. In totaal zorgde het WK voor een boost van 27,4 miljoen euro bruto toegevoegde waarde in de Vlaamse economie.”