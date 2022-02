Premier De Croo houdt vast aan “grondige en systematische” analyse over kernuitstap

Premier Alexander De Croo blijft vasthouden aan de methode die binnen zijn regering is afgesproken om midden maart definitief te beslissen over de kernuitstap. “We kijken naar twee elementen: het garanderen van de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid. Dat doen we op een grondige en systematische manier. Maar het is logisch dat je met alle elementen rekening houdt, ook de meest recente evoluties.” Voor De Croo gaat het om een “feitelijke discussie”.