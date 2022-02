Schade na storm lijkt mee te vallen in Limburg: 100-tal oproepen bij hulpdiensten

De schade na de storm van afgelopen nacht lijkt in Limburg al bij al mee te vallen. De oproepen die bij de hulpdiensten binnenkwamen gingen vooral over weggewaaide takken die op de weg lagen. In de drie brandweerzones kwam een 100-tal oproepen binnen vanuit alle hoeken van de provincie.

De meldingen van stormschade begonnen woensdagavond even voor 9 uur met mondjesmaat binnen te lopen bij de verschillende brandweerzones. Het ging vooral over takken en bomen op de weg, reclamepanelen die waren gaan vliegen of los hingen en enkele pannen die van het dak waren gevallen. Op de E313 in Lummen gebeurde een ongeval nadat een boom de weg versperde. de weg, reclamepanelen die waren gaan vliegen of los hingen en enkele pannen die van het dak waren gevallen. Op de E313 in Lummen gebeurde een ongeval nadat een boom de weg versperde.

In de voormiddag stond in de drie brandweerzones nog een 15-tal oproepen open. En daarmee lijken de problemen na deze storm mee te vallen.

LEES OOK. Bestuurder bevrijd uit wrak na ongeval in file door omgewaaide boom op E313.