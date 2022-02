Het is nog niet voorbij: vrijdag windstoten tot 130 km/u mogelijk door storm Eunice

LEES OOK. Bestuurder bevrijd uit wrak na ongeval in file door omgewaaide boom op E314 in Lummen

Vandaag blijft de wind hard waaien, maar de scherpste kantjes gaan er wel even af. Er kunnen nog wel windstoten van 50 tot 70 km/u zijn, maar verder verwacht het KMI brede opklaringen en relatief hoge temperaturen.

Maar vrijdag zal de wind opnieuw fel aantrekken, als een nieuwe storm – codenaam Eunice – over België trekt. Tussen vrijdagmiddag en zaterdag middernacht krijgen we namelijk te maken met storm (windkracht 9) tot zware storm (windkracht 10) op de Noordzee. “De windstoten kunnen in het westen van het land oplopen tot 100 km/u in het meest optimistische scenario en zelfs 130 km/u op zee (meest pessimistische scenario),” waarschuwt het KMI.

“Als deze verwachting wordt bevestigd op donderdag, dan sturen we code oranje uit voor bepaalde provincies, voor rukwinden tussen 100 en 130 km/u”, laat het KMI weten. De stormen brengen ook regen, maar er wordt geen wateroverlast verwacht. Donderdag zou het grotendeels droog blijven, vrijdag zou het eerst regenen maar daarna droger worden.

De oorzaak van het verwachte onstuimige weer is een actieve straalstroom op de Atlantische Oceaan, die het weerbeeld in West-Europa bepaalt. “Deze straalstroom is zeer actief en voert lagedrukgebieden aan”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

© NoodweerBenelux