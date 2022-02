Jill Peeters keert terug als weervrouw, maar ditmaal met een missie: “Voor méér dan het weer”

“En toen kwam Pepinster.” Daar ligt de kiem voor de terugkeer van Peeters als weervrouw. “Ik was daar écht niet goed van. Toen wist ik: ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik moet iéts doen. Als het mijn talent is om het weerbericht te presenteren en de complexiteit van het weersysteem helder uit te leggen, dan moet ik dat ook gebruiken om de mensen erop te wijzen hoe verstoord dat systeem is. En dan denk ik: het weerbericht is een gemakkelijke binnenkomer om het met mensen over klimaat te hebben.”

Peeters maakt maandag haar comeback op het kleine scherm.