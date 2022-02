Moderna opent commerciële vestiging in België

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna wil nog eens zes commerciële dochterondernemingen openen in Europa, waaronder eentje in België.

“De dochteronderneming zorgt voor lokale aanwezigheid ter ondersteuning van de levering van mRNA-vaccins en geneeskundige behandelingen in België”, zegt Moderna donderdag in een persbericht. Zijn coronavaccin Spikevax is een voorbeeld van zo’n mRNA-vaccin.

Waar de Belgische vestiging zal komen, tegen wanneer en hoeveel jobs die zal opleveren, wordt niet in het persbericht vermeld.

De andere nieuwe commerciële vestigingen zullen komen in Nederland, Denemarken, Noorwegen, Polen, en Zweden.

“Deze aankondiging bouwt voort op Moderna’s bestaande aanwezigheid in Europa, en toont Moderna’s voortdurende betrokkenheid bij de Europese regio, wat een essentieel onderdeel vormt van de langetermijnstrategie en commerciële visie”, heet het in het persbericht.