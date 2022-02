Witte Huis: “Rusland verhoogt troepensterkte aan grens met 7.000 man”

“Gisteren hebben de Russen aangekondigd dat ze troepen terugtrekken aan de grens met Oekraïne (...). We weten nu dat dit niet klopt. In werkelijkheid hebben we nu bevestiging dat Rusland de afgelopen dagen zijn aanwezigheid langs de Oekraïense grens heeft verhoogd met meer dan 7.000 soldaten, van wie sommigen vandaag arriveerden”, vertelde de hoge functionaris, die anoniem wilde blijven, op een briefing aan journalisten in Washington.

“Rusland zegt een diplomatieke oplossing te willen vinden, maar uit de acties blijkt iets anders. We hopen dat het land van richting verandert, voordat het een catastrofale en destructieve oorlog begint”, zei hij.

Hij verzekerde dat Rusland “op elk moment” een operatie zou kunnen lanceren als voorwendsel om Oekraïne binnen te vallen. De hoge functionaris was van mening dat deze operatie “verschillende vormen” zou kunnen aannemen, zoals een “provocatie” in de Donbass-regio of een valse “inval” op Russisch grondgebied.

Hij gaf aan de komende dagen “meer vals nieuws van de Russische staatsmedia te verwachten”, zei hij: “We hopen dat de wereld er klaar voor is”.