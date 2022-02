Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen, nog 353 mensen op intensieve

Net als woensdag gaan alle parameters op de overlijdens na in de juiste richting. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten met 18 procent gedaald ten opzichte van een week eerder. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft dalen. Woensdag lagen nog 3.352 mensen in het ziekenhuis Dat is een daling met 18 procent. Op de afdelingen intensive care liggen nog 353 patiënten, een daling met 18 procent.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft ook verder dalen. De laatste zeven dagen ging het gemiddeld om 252,6 opnames, of een daling met 20 procent.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met 45 procent gedaald, tot gemiddeld nog 14.492 besmettingen per dag in de periode van 7 tot en met 13 februari.

Ook het aantal tests blijft dalen: 53.600, een derde minder dan in de week ervoor. Daarvan was 30,3 procent nog positief, en dat lager dan een week daarvoor.

In diezelfde periode waren er dagelijks gemiddeld 44,9 overlijdens, een toename met 5 procent.