Voormalig ‘Thuis’-acteur Michiel De Meyer wordt vader: “Nu al tot aan de maan en terug”

“Ik ga mijn uiterste best doen om je vriend, held, idool, beschermer en vertrouwenspersoon te zijn”, schreef De Meyer erbij. De gewezen Thuis-acteur, ook bekend van Ghost rockers en zijn zege in Steracteur sterartiest, vormt nu vijf jaar een koppel met Ellegiers. De twee werkten ook al geregeld samen, onder meer in de musical 40-45. Ook in Thuis, waar De Meyer jarenlang Arne vertolkte, dook Ellegiers kort op. Het is niet bekend voor wanneer de bevalling is uitgerekend.

(dvg)