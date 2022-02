Hanne Desmet over relatie met Amerikaanse schaatser Joey Mantia: “Super dat we eindelijk samen kunnen zijn”

LEES OOK. Hanne Desmet grijpt nipt naast historische dubbelslag, maar is wel dé Belgische revelatie: “Ik wil de allerbeste ter wereld worden”

“Ik wist wel dat je er iets over zou vragen”, lachte Desmet. “We hebben al een tijdje een relatie, maar nu is ze publiekelijk bekendgemaakt. “We hebben elkaar héél lang niet kunnen zien door de reisbeperkingen door corona. We waren ons ook alle twee aan het voorbereiden op de Spelen, dan kan je niet zomaar even over en weer reizen. Het werd dus noodgedwongen een tijdje een langeafstandsrelatie. Maar het is super leuk dat we hier nu samen kunnen zijn. En we veroverden beiden al een bronzen medaille, dat maakt het extra mooi.” Mantia pakte brons met Amerika in de achtervolging, zaterdag is hij de grote concurrent van Bart Swings op de massastart.