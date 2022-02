Dit staat er vannacht en donderdag op het menu op de Winterspelen: “vechten” met Loena Hendrickx, het laatste kunstje van een schaatskoningin én D-day voor skilegende

“Ik ga vechten, vechten, vechten.” Loena Hendrickx is een bijter, geeft zich niet zomaar gewonnen. Als ze zichzelf kan overtreffen in de vrije kür, kan ze de top vijf halen. Top vijf van de wereld, in een discipline waar alle grote wintersportnaties op inzetten, vergelijkbaar met gymnastiek op de Olympische Zomerspelen: dat zou een immense prestatie zijn van Hendrickx. Momenteel staat ze zevende na de korte kür. De Russische hegemonie voor het podium wordt na de korte kür doorbroken door een Japanse, afwachten of dat zo blijft. Alle ogen zullen sowieso gericht zijn op de omstreden Kamila Valieva, die momenteel aan de leiding staat. De finale van het kunstschaatsen begint om 11 uur.

Kamila Valieva. — © AFP

Nog 1.000 meter en de impressionante olympische carrière van Ireen Wüst zit erop. Met dertien olympische medailles is de snelschaatsster de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. Favoriete is de Japanse Miho Takagi. De 1.000m wordt op gang geschoten om 9.30 uur. Sandrine Tas bijt de spits af.

Ireen Wüst. — © AFP

Kan de skilegende Mikaela Shiffrin haar totnogtoe tegenvallende Olympische Spelen goedmaken op de combiné? De afdaling begint om 3.30 uur. De slalom, de tweede discipline van de combiné, start om 7 uur.

Mikaela Shiffrin. — © REUTERS

Wie kroont zich tot olympisch ijshockeykampioen bij de vrouwen? Canada en de Verenigde Staten nemen het vanaf 5.10uur op tegen elkaar.