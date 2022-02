“Vannacht is van stormweer nog niets te merken”

Vannacht zal de wind tijdelijk nog wat in kracht afnemen met gemiddeld 3 a 4 Beaufort uit het zuidwesten. Van stormweer is er voorlopig dus niets te merken. Het koelt af naar een minimum rond 5 a 6°C.

Vrijdag zal de wind in de loop van de dag snel in kracht toenemen. Vanaf de middag zijn er rukwinden van 80 km/u en meer mogelijk. Tussen 15 en 18 uur kunnen er in Limburg zelfs uitschieters tussen 95 en lokaal 115 km/u inzitten. Sommige weermodellen houden het voor onze provincie eerder bij 95 km/u dankzij een wat noordelijkere koers van de stormdepressie. Andere modellen voorzien de koers iets zuidelijker waardoor Limburg op grote schaal windstoten boven 100 km/u zou mogen verwachten. 120 tot 125 km/u valt in het uiterste geval zelfs niet uit te sluiten.

Aan de Kust wordt het hoogtepunt tussen 12 en 15 uur verwacht met daar waarschijnlijk rukwinden tussen 115 en 135 km/u. Sommige berekeningen gaan tot 150 km/u over de Wadden en het noorden van Nederland, daar ontsnappen wij in Limburg dus wel zeker aan. Toch is het zeer waarschijnlijk dat er schade zal worden veroorzaakt. Oa. door dakpannen en ontwortelde bomen. Wie in de vooravond niet buiten moet zijn blijft dus best veilig binnen.

Veel regen is er niet te verwachten. In de vroege ochtend trekt een zwakke regenzone weg via het oosten. Het blijft vervolgens meestal droog met ruimte voor zonnige perioden. In de loop van de namiddag zal er echter even een regenzone moeten passeren. Dat zal echter snel gaan, met dank aan het sterke windveld. De zwaarste windstoten zijn overigens op en kort na de passage van deze neerslagzone te verwachten. Gemiddeld zal er niet méér dan 2 a 3 liter per vierkante meter vallen.

De temperatuur blijft in ieder geval zeer zacht met rond het middaguur zelfs maxima in de buurt van 13°C. Tijdens de passage van de regenzone zal er een graad of 4 tot 5 vanaf gaan.

Na 19 uur zal de windsterkte stilaan afzwakken. Tegen middernacht blijven de rukwinden beneden 80 km/u en in de loop van de nacht wordt het langzaam maar zeker rustiger. Toch kan er tot het ochtendgloren af en toe nog wel eens een windstoot tot 60 km/u inzitten.

Het blijft heel de nacht droog.

