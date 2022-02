Na een vijfde plaats op de 500 meter en brons op de 1.000 meter was er een vierde plaats op de 1.500 meter shorttrack voor Hanne Desmet. Daarmee is de 25-jarige Mechelse de eerste Belgische ooit die drie keer in de top vijf eindigt op eenzelfde Winter- of Zomerspelen. “Er staan drie legendes op het podium, ik had daartussen kunnen staan.”