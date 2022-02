Familie van dodelijk slachtoffer op set ‘Rust’ tonen incident via opmerkelijk animatiefilmpje

De nabestaanden van Hutchins hebben dinsdag een klacht ingediend tegen acteur Alec Baldwin voor het dodelijke schietincident dat op 21 oktober 2021 plaatsvond op de set van de film Rust. Bij dat incident overleed cameravrouw Halyna Hutchins en ook regisseur Joel Souza raakte gewond aan de schouder door een kogel die Baldwin afvuurde. Onderzoek wees uit dat de Colt die Baldwin bij een repetitie vast had een echte kogel bevatte. Baldwin was daarvan zelf niet op de hoogte. Op dit moment is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren.

“Meneer Baldwin was degene die het pistool vasthield, dus als hij niet had geschoten, zou ze niet zijn gestorven”, vertelde de advocaat van de familie van Hutchins op een persconferentie. Volgens de advocaat werden er verschillende voorzorgsmaatregelen niet gerespecteerd. De familie vraagt dan ook een schadevergoeding voor het “tragische verlies” van de 42-jarige cameravrouw.

De familie van Hutchins gaf dinsdag een persconferentie over die klacht. Tijdens die persbriefing toonden ze ook een geanimeerd filmpje van bijna tien minuten waarin het schietincident gereconstrueerd wordt. In de eerste vijftig seconden is te zien hoe Baldwin een vuurwapen krijgt van iemand en daarna zonder waarschuwing de trekker overhaalt. Het vuurwapen gaat af en Halnya Hutchins stort in elkaar. Met dat filmpje wil de familie van Hutchins aantonen dat het gedrag van de acteur “gevaarlijk” was.

(sgg)