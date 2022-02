Vlaams Parlement keurt nieuwe inschrijvingsregels voor Vlaamse Rand en Brussel goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag de nieuwe regels voor schoolinschrijvingen in de Vlaamse Rand en voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel goedgekeurd. Beide decreten van minister van Onderwijs Ben Weyts bevatten een aantal veelbesproken voorrangsregels voor Nederlandstaligen. De regels gaan in vanaf 1 september 2022 voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2023-2024.

Twee weken geleden zette het Vlaams Parlement al het licht op groen voor het nieuwe inschrijvingsdecreet, het decreet dat de nieuwe inschrijvingsregels voor scholen vastlegt en dat na jarenlang discussies komaf moet maken met het schoolkamperen en dat tegelijk de vrije schoolkeuze van ouders moet helpen verbeteren.

Voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Vlaamse Rand werd een apart decreet uitgewerkt. Die decreten hernemen een aantal algemene principes zoals de afschaffing van de dubbele contingentering en de mogelijkheid om te werken met een voorrang van 20 procent voor ondervertegenwoordigde groepen.

Discrimineren

Wat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel betreft, bevat de tekst ook een aantal voorrangsregels voor Nederlandstaligen. Zo wordt de voorrang voor Nederlandstaligen opgetrokken van 55 naar 65 procent. Daarnaast wordt er in het secundair onderwijs een nieuwe voorrangsgroep van 15 procent ingevoerd voor leerlingen die voordien negen jaar lang Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd.

Daarmee herneemt het decreet voorrangsregels die in 2019 werden aangevochten door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), eerst via een belangenconflict nadien via een (nog lopende) procedure bij het Grondwettelijk Hof. De COCOF meent dat de regels discrimineren en de mogelijkheid voor ouders om de onderwijstaal van hun kinderen te kiezen beperkt.

Wat het decreet rond de Vlaamse Rand betreft, is onder meer voorzien dat secundaire scholen meer dan 70 procent van de plaatsen kunnen voorbehouden voor kinderen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd of die sinds hun verhuis naar Vlaanderen of Brussel altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs.

Oppositiepartijen Groen, Vooruit en PVDA stemden tegen beide decreten, Vlaams Belang onthield zich.