Groot-Brittannië vaccineert nu ook kinderen van 5 tot 11 jaar

Nadat Wales dinsdag zijn vaccinatieplannen uit de doeken had gedaan, kiezen woensdag ook Engeland, Schotland en Noord-Ierland ervoor om hun vaccinatiecampagne voor jonge kinderen uit te breiden.

Het vaccinatieprogramma voor 5- tot 11-jarigen gaat in april van start met als doel “de bescherming tegen mogelijke nieuwe coronagolven verhogen terwijl we leren leven met het virus”, zo stelde de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid.

“Kinderen zonder onderliggende gezondheidsproblemen lopen een laag risico om ernstig ziek te worden van het virus”, zei Javid. Daarom blijft het prioriteit voor de NHS (de Britse gezondheidsdienst, red.) om “vaccins en boosters aan te bieden aan kwetsbare volwassenen en jongeren”, evenals het inhalen van andere vaccinatieprogramma’s, benadrukte Javid.

Groot-Brittannië is met ongeveer 160.000 coronadoden één van de meest getroffen landen. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne in december 2020 kreeg 91,3 procent van de Britten boven de twaalf jaar een eerste dosis. 85 procent van de Britten is twee keer gevaccineerd en 66 procent is geboosterd, volgens de laatste cijfers.