We zijn al met 7.360!

Liefst 7.360 kandidaten schreven zich al in voor onze lessen met kampioenen Jolien D’hoore en Thibau Nys en trainingsschema’s van bewegingswetenschapper Kristof De Kegel en sportarts Servaas Bingé. Het programma start volgende week op zaterdag 26 februari en loopt tot en met vrijdag 30 april. In tien weken word je voorbereid om deel te nemen aan cyclo’s van 75 km, 125 km of 150 km. Iedereen kan meedoen, van beginner tot expert. Je krijgt wekelijks een duidelijk overzicht gratis in je mailbox en op deze pagina’s.

Ook Petra De Sutter en Johan Museeuw doen mee

Ook minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter, top-Flandrien Johan Museeuw, onze voetbalanalist en oud-international Gert Verheyen en ceo van Mediahuis Koen Verwee hebben zich geëngageerd om mee te doen. Volgende week delen we nog meer bekende namen, én hun motivatie en starten we met les 1 en de eerste training.

LEES OOK: Over exact één week vertrekt #iedereenFlandrien: maak kennis met de twaalf kandidaat-Flandriens en hun drijfveer

Inschrijven kan nog op www.nieuwsblad.be/iedereenflandrien