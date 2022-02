Nieuwe Lommel-coach aandachtig toeschouwer op training

Woensdagochtend kwam Brian Eastick (70) aan in België en daarna ging het in één rechte lijn richting het Soevereinstadion. De nieuwe hoofdtrainer van Lommel SK maakte meteen kennis met de spelers en stafleden. De namiddagtraining liet Eastick nog wel aan zich voorbijgaan. De Brit keek toe vanaf de zijlijn, terwijl assistent-trainer Patrick Greveraars de honneurs waarnam op het oefenterrein. Donderdag trekt Eastick wél zijn trainingsplunje aan voor zijn eerste training tussen de Noord-Limburgse naaldbossen. Zondag om 16 uur speelt Lommel SK in en tegen Deinze.(svc)

Eastick in overleg met T2 Greveraars. — © Patrick Smets

© Patrick Smets