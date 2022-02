‘Pornocafé’ heropent als Cartouche: “We hebben de toog goed ontsmet”

Café Cartouche is in ervaren handen. Dennis en Dries baten al samen café 5 voor 12 aan de Oude Kaai uit. “Een goed buurtcafé, waar iedereen iedereen kent”, zegt Dries. “En mijn vriendin Lynn is verantwoordelijk voor brasserie Pont Deux aan de Nieuwe Kaai”, vult Dennis aan. “Maar we hebben altijd gezegd dat als we iets konden openen op de Grote Markt, we dat direct zouden doen. Tijdens Turnhout kermis zagen we dit café leegstaan. We hebben gepolst en een paar maanden later kunnen we Cartouche opendoen.”

Café Retro moest na amper een jaar alweer de deuren sluiten. Zonder medeweten van brouwerij Haacht, de eigenaar van het pand, werd er in volle lockdown een pornofilm opgenomen. De vorige uitbater en het interieur, waaronder de toog, kwamen daarbij op verschillende manieren expliciet in beeld.

“We hebben de toog goed ontsmet”, lachen Dennis en Dries. “Die reputatie heeft ons niet doen twijfelen. We gaan ons best doen om er iets goeds van te maken. De zaak heeft een nieuwe naam en nieuwe gezichten achter de toog. Hopelijk wordt het verleden zo snel mogelijk vergeten.”

Dertigplussers

De naam Cartouche hadden de mannen al langer in gedachten. “Het is een verwijzing naar de speelkaarten waar Turnhout bekend voor staat. Voor corona wilden we een dancing openen met die naam. Een café leek ons nu toch een beter idee.”

Het idee van de dancing is niet helemaal weg. “Tijdens de week zijn we een café, in het weekend mag er ambiance zijn, met af en toe een dj of livemuziek. We focussen op de dertigplussers. Voor jongeren zijn er al heel wat cafés op of rond de Grote Markt.” In het begin willen Dennis en Dries zowel 5 voor 12 als Cartouche zelf uitbaten, tijdens de zomer doen ze beroep op extra personeel.