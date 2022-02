Bourgogne wordt schaarser en (wellicht) duurder: onze wijnkenner selecteert vier wijnen uit vroegere jaargangen, nu het nog kan

Bourgognefans zullen zich achter de oren krabben want het zit de regio echt niet mee. Hoe dat komt? De oogst 2021 was een annus horribilis. “De kleinste oogst in ettelijke jaren”, zegt het Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Gemiddeld werd er 50 procent minder druiven binnengehaald, al schommelt het verlies van regio tot regio. Wij selecteerden vier witte wijnen uit twee zwaar getroffen regio’s: Chablis in het noorden en de Mâconnais in het zuiden. Uit vroegere jaargangen, nu het nog kan.