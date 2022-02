Limburgs bier van HopHemel valt in de prijzen. — © TV Limburg

Gisteravond werden - na twee jaar afwezigheid wegens gekende omstandigheden - opnieuw de Vlaamse Beer Awards uitgereikt. Er waren daarbij opvallend veel Limburgse laureaten. Naast een aantal gevestigde waarden die opnieuw in de prijzen vielen en daarmee hun positie bevestigden, liepen ook een paar nieuwkomers in de kijker. Zoals het Limburgse HopHemel. Twee vrienden brouwen bij Brauw in Genk elke maand een ander bier.