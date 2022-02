Coronacommissaris erkent dat urgentie vaccinatieplicht voorbij is, maar hamert op belang denkoefening

Coronacommissaris Pedro Facon maakte woensdag zijn opwachting in de Kamercommissie Volksgezondheid tijdens een hoorzitting over de verplichting van het coronavaccin en het eventuele omvormen van het Covid Safe Ticket naar een vaccinatiepas. De coronacommissaris erkende dat de urgentie met de huidige coronacijfers afgenomen is, maar waarschuwde er in dezelfde adem wel voor om de denkoefening en het juridische kader nu al uit te werken, voor wanneer een toekomstige golf of variant de urgentie terug zou verhogen. Dan moet er namelijk snel geschakeld kunnen worden, aangezien de besluitvorming steevast tijd vraagt.

De afgelopen weken is gebleken dat een meerderheid van de sprekers tijdens de hoorzittingen niet gewonnen is voor een vaccinatieplicht. Ook politiek lijkt er alsmaar minder draagvlak voor. Dat erkende ook coronacommissaris Pedro Facon. “Vandaag zijn de voorwaarden voor een verplichte vaccinatie niet ingevuld”, verklaarde de coronacommissaris. Facon verklaarde eerder al voorstander te zijn van een zogenaamde vaccinatiepas in plaats van het huidige 3G-beleid met behulp van het Corona Safe Ticket, maar ook daar zette de coronacommissaris nu zelf een aantal vraagtekens bij. Hij vindt het een meer proportioneel instrument vergeleken met een verplichting, maar “het is niet zo dat verplichte vaccinatie of het coronacertificaat absoluut tot de toolbox moeten behoren”, aldus de coronacommissaris, die er zich wel voor hoedde om zich te veel ter zake uit te spreken over de kwestie, die voor hem eerder een “politieke discussie” is.

Trage besluitvorming is nefast

Facon voegde er in dezelfde adem wel aan toe dat het belangrijk is om de discussie ten gronde te voeren, want die mag niet louter gevoerd worden met het oog op de huidige, verbeterende coronasituatie. Er is namelijk nog heel veel onzekerheid over eventuele toekomstige opflakkeringen en varianten. Dan moet het mogelijk zijn om snel te schakelen, want trage besluitvorming is dan nefast voor een snelle, proportionele reactie. Volgens de coronacommissaris duurt het namelijk minstens vier weken vooraleer een bepaald instrument de nodige processen heeft doorlopen om gebruiksklaar te zijn.

Verschillende verdedigingslinies

De coronacommissaris benadrukte dat met code geel van de coronabarometer het CST de kast in gaat, maar dat dat er dan, indien nodig, ook misschien weer moet worden uitgehaald, al dan niet in een gewijzigde vorm. “Het coronacertificaat kan een plaats hebben in de beleidsmix”, onderstreepte Facon. “Het is ook best mogelijk dat er geen coronacertificaat is, maar dan moeten de andere verdedigingslinies worden versterkt”. Facon had het dan bijvoorbeeld over de mondmaskers en de ventilatie.

Volgende week hoort de Kamer nog de sociale partners. Ook een aantal experten inzake privacy- en gegevensbescherming zullen nog aan bod komen.