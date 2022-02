Meyrem Almaci over kernuitstap: “Op 18 maart worden alle puzzelstukken bijeengelegd”

Groen-voorzitter Meyrem Almaci benadrukt dat ook voor haar partij de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid van de energiefactuur de uitgangspunten blijven in het dossier rond de kernuitstap. “Op 18 maart worden al die punten bijeengebracht, maar het is geen geheim dat wij voor plan A (de volledige kernuitstap, red.) gaan.”

De werkgeversorganisaties lanceren woensdag een gezamenlijk pleidooi om de twee jongste kerncentrales in ons land alsnog open te houden. Een volledige kernuitstap in 2025 is niet te verantwoorden, vinden ze, onder meer omwille van de geopolitieke situatie.

Intussen regent het verklaringen van partijvoorzitters. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau liet via Villa Politica weten dat wie zwart op wit kan aantonen dat de energiefactuur lager zou uitvallen als de jongste kernreactoren openblijven, een bondgenoot in hem zou vinden. Ook voor CD&V-voorzitter Joachim Coens is de factuur de prioriteit. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert hamerde dan weer op de Russische dreiging aan de Europese grenzen, die de gasmarkt grondig dreigt te verstoren. Hij vraagt een nieuw expertenadvies in de aanloop naar 18 maart, wanneer de regering de knoop definitief moet doorhakken.

LEES OOK. Open VLD na pleidooi werkgevers om toch twee kerncentrales open te houden: “We mogen geen enkel scenario begraven”

Ook Groen-voorzitter Meyrem Almaci is bezorgd om de Russische dreiging, al benadrukt ze wel dat België niet erg afhankelijk is van gas uit Rusland. “Voor ons zijn bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid de uitgangspunten. Elia (de netbeheerder, red.) monitort alles en op 18 maart leggen we alle puzzelstukken samen.”

Almaci kijkt met vertrouwen naar die beslissing. “Ik geloof nogal in goede afspraken”, klinkt het. Dat Groen ijvert voor een volledige kernuitstap is geen geheim. “Met minister van Energie Tinne Van der Straeten hebben we voor het eerst een stappenplan. De hoge prijzen zijn het gevolg van de internationale geliberaliseerde energiemarkt, en van het feit dat we daar te weinig tegen gewapend zijn. Daarom zetten we nu massaal in op duurzame energie, bijvoorbeeld in de vorm van groene waterstof.”

LEES OOK. Conner Rousseau over openhouden kerncentrales: “Als men aantoont dat het beter is voor de factuur, dan ben ik bondgenoot”