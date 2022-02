Eerste dodelijke aanval door haai bij Sydney in bijna 60 jaar: “Die zwemmer werd letterlijk in tweeën gebeten”

Een zwemmer is voor de kust van de Australische stad Sydney doodgebeten door een 4,5 meter lange witte haai. Het was van 1963 geleden dat in die regio nog iemand zo dicht bij het strand werd aangevallen.

In Australië stierven vorig jaar drie zwemmers nadat ze werden aangevallen door een haai. Maar dat was aan de andere kant van het eiland, niet bij Sydney. Strandzones daar worden als veilig beschouwd. Het was dan ook al van 1963 geleden dat een witte haai zo dicht bij het strand had toegeslagen. Tot nu dus.

“Het was mooi weer, de zee was rustig. Er waren verschillende zwemmers in het water, anderen maakten een toertje met een waterfiets of genoten op een luchtmatras”, zegt ooggetuige Kris Linto. “Plots hoorden we een vreselijk geschreeuw en zagen we nog net hoe de haai de zwemmer tussen zijn tanden nam en met een luide plons onder water verdween. Hij loste even, de zwemmer spartelde, maar toen viel dat monster meteen weer aan. Het was alsof hij op zijn slachtoffer aan het kauwen was.”

Geschreeuw

Linto was op dat moment aan het vissen vanop de rotsen bij Buchan Point, een populaire plek voor rotsvissers en speervissers tussen de stranden van Little Bay en Malabar. Het gebeurde op enkele tientallen meters van de plaats waar hij stond.

“We konden niets anders doen dan andere zwemmers te waarschuwen om zo snel mogelijk uit het water te komen. Voor het slachtoffer konden we niets doen. Ik zal mij zijn geschreeuw, dat letterlijk door merg en been ging, nog lang herinneren. Het was pure horror”, zegt de visser.

Ook de strandredders zagen door hun verrekijker hoe genadeloos het roofdier toesloeg. “Het slachtoffer werd letterlijk in tweeën gebeten. Met één helft is het dier weggezwommen”, getuigden ze. Ze schatten de lengte van de witte haai op zo’n 4,5 meter lang.

Na de aanval werd op zee en vanuit de lucht gezocht naar het roofdier. Volgens de woordvoerder van het Department of Primary Industries (DPI), dat het incident zal onderzoeken, werd zo’n 15 kilometer buiten de kust een stierhaai opgemerkt. Maar wellicht was dat niet ‘de dader’.

Eerste incident in 60 jaar

Het was het eerste incident in bijna 60 jaar in Sydney. De 32-jarige actrice Marcia Hathaway werd toen voor de ogen van haar vriend meegesleurd. Hij probeerde haar nog te redden nadat de haai haar de eerste keer bij haar been had gegrepen. Maar kort nadien volgde een tweede fatale aanval. De haai beet haar in de dij en sleurde haar mee. Het lichaam van de vrouw werd vreselijk toegetakeld teruggevonden.

Vader en zoon verdwenen

Twee weken geleden was er nog een incident. Toen verdwenen een vader en zijn 10-jarige zoon terwijl ze aan het vissen waren in Little Bay. Een golf sleurde hen van de rotsen mee het water in. Ze zijn nog altijd niet teruggevonden. De weduwe van Peter – en de mama van Mahan – vraagt zich nu af of ook zij niet het slachtoffer geworden zijn van de haai.