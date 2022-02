Jordi Meeus tweede in openingsrit Ronde van Algarve na Fabio Jakobsen

De eerste etappe in de 48ste Ronde van de Algarve is gewonnen door Fabio Jakobsen. In de straten van Lagos haalde de Nederlander het in een traditionele massasprint met de vingers in de neus voor Jordi Meeus en Bryan Coquard. Met Jakobsen kent de Portugese wielerronde zijn eerste leider.

De Portugese etappewedstrijd begon met een rit in lijn en moest voer zijn voor de mannen met de snelle benen. Fabio Jakobsen was de grote favoriet, maar ook Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) en onze landgenoot Tim Merlier (Alpecin-Fenix) behoorden tot de grote kanshebbers op de eerste etappezege.

Na een zenuwachtige openingsfase tekende zich een vroege vlucht van vier af met daarbij drie thuisrijders: Marcelo Oliveira (ABTF - Feirense), Hugo Nunes (Radio Popular) en Jaoa Mattias waren de drie onbekende Portugezen van dienst. Ze kregen het gezelschap van de Spanjaard Asier Etxeberria (Euskaltel - Euskadi). In het peloton controleerden Quick-Step Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert en Alpecin-Fenix het tempo in functie van hun sprinters. De vluchters kregen daardoor nooit al te veel voorsprong en de vlucht leek ten dode opgeschreven. Mattias verzekerde zich onderweg wel van de eerste bergtrui.

© BELGA

Op 38 kilometer van het einde werd de wedstrijd opgeschrikt door een massale valpartij in de buik van het peloton. De snelle Colombiaan Juan Sebastian Molano leek het grootste slachtoffer. UAE Team Emirates kwam met slechts vijf renners aan de start en moest nu met amper vier renners verder. Met de wind in de rug ging het tempo in het peloton met een ruk de hoogte in. Enkele ploegen probeerden een waaier te trekken, zonder resultaat. De vluchters werden netjes op tijd ingerekend.

Op twaalf kilometer van de streep lagen weer een pak renners tegen het asfalt. Zo bleef er voorin nog een groep van een dertigtal renners over. De drie topfavorieten voor de dagzege Jakobsen, Kristoff en Merlier hadden zich niet laten verrassen: sein voor de renners van Alpecin - Fenix, Quick-Step Alpha Vinyl en Intermarché-Wanty-Gobert om opnieuw naar de kop te gaan. Ook Remco Evenepoel en Thomas Pidcock zaten in de kopgroep.

Drie op een rij

Een door valpartijen uitgedund peloton maakte zich op voor een sprint in de straten van kustplaats Lagos. Ook in 2019 en 2020 begon de Ronde van de Algarve met een spurt in de Portugese badstad. Beide keren ging de zege naar Jakobsen. De Nederlander heeft duidelijk iets met Lagos, want met een oppermachtige spurt deed hij dit kunststukje fijntjes over: drie op een rij voor de Nederlander.

De Nederlander werd door een machtige Wolfpacktrein - waarin ook Evenepoel berewerk verzette - in een zetel naar de meet gebracht en kon het teamwerk makkelijk afronden. Lommelaar Jordi Meeus werd knap tweede, de Fransman Bryan Coquard derde. Tim Merlier zat veel te ver in de laatste kilometer en werd pas achttiende.

Voor Jakobsen is het al zijn derde zege dit seizoen en nummer zes voor de blauwe brigade van Patrick Lefevere. Door zijn etappezege mag de Nederlandse spurter donderdag ook de eerste leiderstrui aantrekken. Dan wacht de renners een zware beproeving met aankomst bovenaan de steile slotklim naar Foia.

Uitslag - Rit 1 Ronde van de Algarve

1. Fabio Jakobsen (NED)

2. Jordi Meeus

3. Bryan Coquard (FRA)

4. Alexander Kristoff (NOR)

5. Michele Gazzoli (ITA)

6. Rui Oliveira (POR)

7. Bert Van Lerberghe

8. Remco Evenepoel

9. Nils Politt (GER)

10. Brandon McNulty (USA)

Stand - Ronde van de Algarve

1. Fabio Jakobsen (NED)