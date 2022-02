Bram Alaerts was met zijn titel bij de tweedejaars scholieren vorige week op het Vlaams kampioenschap dé verrassing, en niet in het minst voor zichzelf. Of het zondag ook zo’n vaart zal lopen op de laatste manche van het LCC in zijn thuisbasis in Lommel denkt hij niet. “Ik wil mezelf wel opnieuw verrassen, maar het parcours is me te snel.”