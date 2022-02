Megakotbaas Xior: “Huurprijzen van koten zullen meer stijgen dan inflatie”

Xior, het beursgenoteerde bedrijf dat actief is in studentenvastgoed, verwacht dat de huurprijzen van koten sterker zullen stijgen dan de inflatie.

Dat zegt CEO Christian Teunissen (foto) bij de publicatie van zijn jaarresultaten. “Verwacht wordt dat het structureel onevenwicht tussen vraag en aanbod zal leiden tot huurstijgingen boven de inflatie.

De aanvragen voor het academiejaar 2022-2023 stromen al volop binnen”, staat er in het persbericht. Afgelopen jaar steeg het nettohuurresultaat van Xior met 37 procent, tot 78,5 miljoen euro. De portefeuille steeg met 26 procent tot net geen 2 miljard euro, of 13.755 verhuurbare studentenkoten. Het concern stelt voor 2021 een dividend voor van 1,44 euro per aandeel. b/foto Boumediene Belbachir