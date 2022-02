Topmodel Linda Evangelista laat zich voor het eerst na mislukte vetbevriezing fotograferen

Voormalig topmodel Linda Evangelista heeft voor het eerst gesproken over haar mislukte cosmetische ingreep. Dat deed ze in een exclusief interview met People Magazine. Ze liet zich ook voor het eerst fotograferen. “Ik kan niet verder leven in angst en schaamte.”

Ooit was ze het meest gefotografeerde model ter wereld, maar de afgelopen vijf jaar schuwt Linda Evangelista (56) de buitenwereld. Dat door een mislukte cosmetische behandeling. Maar nu laat ze zich toch fotograferen door People Magazine.

Het lichaam van Evangelista zou “permanent misvormd” en “brutaal verminkt” na enkele CoolSculpting-sessies. Dat is een populaire en door de FDA goedgekeurde behandeling waarbij vet bevroren wordt. Het wordt gepromoot als een alternatief voor een liposuctie. Tussen augustus 2015 en februari 2016 onderging het voormalige model zeven sessies van die behandeling.

Enkele maanden na de behandeling begon Evangelista uitstulpingen te zien op haar kin, dijbenen en rond haar borsten. Net plaatsen waar ze wat slanker wou zijn. De uitstulpingen begonnen te verharden en werden uiteindelijk gevoelloos. Ze dacht dat ze zelf iets verkeerds had gedaan en begon streng te diëten en te sporten, maar niets hielp. Uiteindelijk ging ze naar een arts die haar vertelde dat ze paradoxical adipose hyperplasia (PAH) had. “Ik dacht: ‘Wat is dat in godsnaam?’. Hij vertelde me dat geen dieet of oefening het ooit zou verhelpen.” Het gaat om een zeldzame bijwerking van CoolSculpting.

“Ik hield ervan op de catwalk te lopen, maar nu heb ik angst iemand bekend tegen het lijf te lopen”, vertelt ze aan People Magazine. “Ik kan niet verder leven in angst en schaamte. Ik kan niet langer met deze pijn leven. Ik ben bereid eindelijk te spreken.”

(sgg)